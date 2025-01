Genova – Nel corso della tarda mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, un grosso tubo dell’acqua è esploso in via del Lagaccio, alle spalle di Principe. Una notevole quantità d’acqua si è riversata in strada. Gli agenti della polizia locale giunti sul posto si sono visti costretti a chiudere la circolazione sia veicolare che pedonale nel tratto di strada compreso tra il civico 27 e il civico 31.

L’esplosione della tubatura ha causato la spaccatura dell’asfalto in più punti. Oltre agli agenti della polizia locale, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti.

Al momento non sono chiari l’entità dei danni e i tempi di ripristino della circolazione.