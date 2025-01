Rapallo (Genova) – Una tragedia si è consumata nel corso della prima mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio, nei pressi del casello autostradale di Rapallo lungo l’Autostrada A12.

Qui un automobilista che aveva da poco superato il casello sarebbe stato colpito da un malore che si è rivelato fatale. L’uomo si trovava al volante della propria auto, ma nell’episodio non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e gli agenti della polizia stradale.

Si sono segnalate anche alcune ripercussioni sul traffico, con diverse code che si sono formate sia in ingresso che in uscita dal casello di Rapallo.