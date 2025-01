Genova – Gli agenti della polizia sono intervenuti nel corso del pomeriggio di ieri in un bar di via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena, a seguito della segnalazione di un individuo in evidente stato di alterazione dovuto dall’assunzione di sostante alcoliche che stava minacciando la titolare e creando scompiglio all’interno del locale.

L’uomo, infatti, si è introdotto nel bar e ha chiesto di esser servito con degli alcolici. A seguito del rifiuto della barista, si è scagliato contro di lei insultandola e minacciandola, iniziando poi a sputare per terra e sui generi alimentari presenti.

Alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire nei loro confronti colpendoli con calci e pugni. Solo in un secondo momento è stato immobilizzato e arrestato, anche se una volta entrato all’interno della volante di polizia ha iniziato a danneggiarla. Da quanto è emerso, il malvivente – un 44enne – avrebbe già svariati precedenti di polizia.