Genova – Hanno rinunciato alla vacanza a Malta per ritrovare il loro gatto, scappato all’aeroporto Cristoforo Colombo, durate le operazioni di imbarco.

Un brutto spavento ma fortunatamente a lieto fine per una coppia di Riva Trigoso, nel levante genovese, in partenza dall’aeroporto genovese per Roma dove li attendeva una “coincidenza” per Malta, meta di una vacanza relax.

La coppia si è presentata al check-in del Cristoforo Colombo con il gatto chiuso nel trasportino ma, durante i controlli, la “gabbia” si è aperta e l’animale è fuggito, terrorizzato, sparendo subito dalla vista dei proprietari e del personale addetto alla sicurezza.

La fila dei controlli è stata temporaneamente fermata ma poi, come ovvio, le procedure sono riprese mentre alcuni operatori passavano al setaccio la zona e i proprietari vedevano sfumare la loro vacanza cercando il povero animale.

I proprietari del gatto hanno deciso che era più importante l’animale della vacanza e non sono partiti per Roma cercando ancora il loro gatto che, nel frattempo, si deve essere spostato passando nelle aree non pubbliche dello scalo aeroportuale perché nessuno lo ha più visto.

Solo poche ore più tardi l’animale è stato individuato sotto ai nastri trasportatori dei bagagli e riconsegnato ai legittimi proprietari che, nel frattempo, avevano pubblicato sui social anche una generosa offerta di ricompensa per chiunque avesse ritrovato il gatto.

Una volta riabbracciato il gatto, la coppia è tornata a casa e forse pianificherà una nuova vacanza con un trasportino più robusto.

La decisione di cancellare la partenza per cercare il gatto, però, ha raccolto sui social un diluvio di commenti positivi.

