La perturbazione che ha interessato a Liguria nelle ultime ore ha ormai lasciato la nostra regione e l’arrivo di correnti fresche ed umide porta condizioni di tempo spiccatamente variabili specie nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 16 Marzo 2025

Nella prima parte di mattinata, nuvolosità sparsa ed a tratti compatta sul centro-levante, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi a ponente.

Dalle ore centrali del giorno, aumento della copertura nuvolosa sul ponente, specie interno, con rovesci pomeridiani associati nell’entroterra, nevosi sulle Alpi Liguri oltre i 1500 metri, nel complesso asciutto con nubi in transito lungo le coste sottostanti; tuttavia, non si escludono locali coinvolgimenti del savonese occidentale. Altrove situazione pressoché invariata con nuvolosità sparsa alternata a schiarite.

In serata, le precipitazioni tenderanno a spostarsi sui settori interni del levante, nevose oltre i 1000-1200 metri di quota, asciutto con ampie schiarite altrove.

Venti deboli o moderati, in prevalenza, a rotazione ciclonica tra savonese e genovesato occidentale. Moderati, con raffiche fino a forti, da Sud-Ovest sul resto della regione. Rinforzi fino a burrasca sul Golfo.

Mare molto mosso, fino ad agitato al largo, sul levante e sui capi esposti del ponente.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in leggera diminuzione.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C – Max: +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+6°C – Max: +6°C/+10°C