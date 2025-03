Inizio settimana con ancora instabilità accompagnata dall’arrivo da Nord est di aria fredda proveniente dal Nord Europa a partire da domani, martedì 18 marzo 2025.

In generale ritorno temporaneo a condizioni tardo-invernali, in un contesto prevalentemente asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 17 Marzo 2025

Mattinata caratterizzata da nuvolosità sparsa di tipo medio-basso sul Centro-Levante senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite sull’Imperiese costiero.

A partire dalle ore centrali sarà possibile lo sviluppo di rovesci, localmente intensi, sulle vette dell’Appennino Orientale e sul comparto delle Alpi Liguri: in questa fase, nelle zone citate, non si escludono precipitazioni allo stato solido (“graupel”) e nevicate al di sopra dei 1300-1400 MT. (localmente più in basso sotto i rovesci più intensi). Cieli sereni o poco nuvolosi sui tratti costieri, al più parzialmente nuvolosi nei restanti settori dell’entroterra.

Venti deboli ciclonici in nottata e prima mattinata: dai quadranti settentrionali sul Ponente e dai quadranti meridionali sul Centro-Levante. In rotazione mattutina ai quadranti meridionali su tutti i settori. Deboli o moderati da Nord/Nord-Est dalla serata.

Mare molto mosso in mattinata, fino ad agitato sul Levante, in rapida scaduta. Poco mosso entro sera su tutti i settori

Temperature minime in lieve calo sul settore Centro-Occidentale, massime stazionarie o in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +13°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +6°C/+12°C