Omicidio di San Biagio, ridotte le pene ai fratelli Scalamandré

Genova – La Corte d’assise d’appello di Milano ha ridotto le pene di Alessio Scalamandré e del fratello minore Simone, ritenuti responsabili dell’omicidio avvenuto nella propria abitazione situata a San Biagio nell’agosto del 2020.

I due sono stati condannati per omicidio in concorso del padre Pasquale, ucciso a colpi di martello, e dovranno scontare rispettivamente 12 anni e 6 anni e 2 mesi di reclusione.

Si tratta della terza sentenza di secondo grado, dopo che in precedenza i due fratelli erano stati condannati a 21 e 14 anni di carcere.

Prima di morire, il padre si trovava sotto indagine per maltrattamenti nei confronti della madre dei due imputati. Sarebbe stata proprio una lite scaturita in questo ambito a portare all’omicidio dell’uomo.

