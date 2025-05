Il nuovo Papa è Leone XIV, era stato a Sant’Olcese in autunno

Liguria – C’è anche un po’ di Liguria nell’elezione del nuovo Papa. Robert Francis Prevost, che prende il nome di Leone XIV dopo esser stato eletto ieri pomeriggio ed esser diventato il primo Papa di nazionalità statunitense nella storia, è passato in Liguria pochi mesi fa, per la precisione a Manesseno, nel comune di Sant’Olcese.

A confermarlo alcuni scatti pubblicati sui profili social. Tra questi, quello condiviso da Armando Sanna, capogruppo del PD nel Consiglio Regionale, che risale agli scorsi mesi.

“A proposito dell’elezione di Leone XIV – si legge – volevo condividere un ricordo particolare con gli amici della Valpolcevera. Nei mesi scorsi abbiamo avuto l’onore di avere il Santo Padre a Sant’Olcese per la festa di San Martino, nel weekend delle cresime. Questo grazie al nostro Don Giorgio Rivarola. Ovviamente portiamo nel cuore questo momento con la speranza che prima o poi possa tornare a farci visita in Liguria”.

“A poche ore dalla sua nomina, auguriamo il meglio a Papa Robert Francis Prevost, che lo scorso anno in occasione della festa di San Martino era qui con noi nel nostro Comune.

Qui immortalato insieme al nostro caro Don Giorgio mentre pranzano presso la Soc Sacra Famiglia Manesseno. Che onore!”, scrive, sempre sui social, il profilo della Minoranza Consiliare del Comune di Sant’Olcese.

Anche se sicuramente non così recente, sono in molti nel comune di Celle Ligure a ricordare un’altra visita del nuovo Papa nel comune del savonese. Questa risale addirittura alla fine degli anni Novanta, quando Robert Francis Prevost visitò il convento di Nostra Signora della Consolazione dei Padri Agostiniani.

