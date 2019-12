Alassio (Savona) – Ritorna il Villaggio di Natale, in piazza Matteotti ad Alassio.

Una cascata di luci per accogliere le festività natalizie: da venerdì 13, e fino al 6 gennaio 2020,saranno sistemate le caratteristiche casette e, accanto alla Baita di Babbo Natale e a quella dedicata ai più piccini, con gioci e truccabimbi, arriverà il mercatino dei sapori italiani, prelibatezze ed eccellenze delle regioni italiane.

Ad allestirlo l’associazione Gustitalia 2.0, che ha radunato le tipicità e i sapori della tradizione italiana da nord a sud: “E’ una selezione di differenti proposte – spiegano – per offire una scelta pù ampia possibile”.

Sarà presente anche l’Arascìn, il nuovo brand fortemente legato alla città di Alassio, e la Cooperativa Mare di Albenga che porterà iin piazza il suo street food a base di acciughe nostrane.

“Ci saranno anche le caldarroste – aggiungono da Gustitalia 2.0 – per le quali abbiamo predisposto un apposito e caratteristico carretto che ci consentirà di portarle calde e fragranti per le vie del centro storico cittadino. Le troverete in piazza Matteotti, in via Torino”.

Un appuntamento imperdibile.