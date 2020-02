Genova – Grande festa, questa sera, all’RDS Stadium per #Belinchebravi, il concerto evento degli Ex-Otago.

Una partita in casa per celebrare un anno meraviglioso, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo e che, recentemente, li ha visti protagonisti di un murales comparso nella loro Marassi.

Maurizio, Francesco, Olmo, Simone e Rachid raccontano: “L’emozione è grandissima. Suonare a Genova è sempre emozionante. Sarà un evento unico che condivideremo con i nostri amici e familiari.

Sarà bello e non vediamo l’ora di divertirci.

Abbiamo provato tantissimo, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo di far emozionare il nostro pubblico.

Ce l’abbiamo messa tutta per fare in modo che questa festa sia una grande festa per tutti!”.

Quello degli Otaghi sarà uno spettacolo ricco di sorprese, con colpi di scena e ospiti: oltre ai già annunciati Jack Savoretti e Coma Cose, sul palco dell’RDS Stadium saliranno anche Dutch Nazari e Venerus.

A scaldare il pubblico toccherà a Nebbiolo, Pasino e L’ultimodeimieicani che anticiperanno l’entrata in scena di Maurizio e soci.

Tre blocchi principali comporranno la scaletta in un altalenarsi di sonorità dance e sonorità acustiche che ripercorreranno i 17 anni di carriera del gruppo.

Brani come “Jaguar Gialla” e “Foglie al vento” si alterneranno ai brani dell’ultimo disco, “Solo una canzone”, “Quando sono con te”, disco di platino, e altri successi del gruppo.

Più di due ore di spettacolo, dedicata al pubblico, come spesso hanno detto gli Otaghi, con l’obiettivo di emozionarsi e far emozionare in quella che la band vuole sia la più grande festa di sempre.

Il concerto è già sold out da diverse settimane, se non siete riusciti ad acquistare il vostro biglietto potrete seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook di Poste Pay (per il link potete cliccare qui).