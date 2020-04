Genova – La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi:

* Uomo di 95 anni, con comorbidità, ricoverato il 2/4/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 5/4/2020

* Donna di 75 anni, con comorbidità, ricoverata il 20/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduta il 5/4/2020

La Direzione Medica dell’Ospedale Gallino segnala 2 decessi:

* Uomo di 86 anni, con comorbidità, ricoverato il 31/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 6/4/2020

* Uomo di 91 anni, con comorbidità, ricoverato il 20/3/2020 nel reparto di Medicina, deceduto il 6/4/2020

Si segnala inoltre che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di tre tamponi relativi a pazienti deceduti nei giorni scorsi presso l’Ospedale Villa Scassi

* Uomo di 91 anni, con comorbidità, ricoverato il giorno 4/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduto il 5/4/2020

* Uomo di 86 anni, con comorbidità, ricoverato il giorno 3/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduto il 4/4/2020

* Donna di 93 anni, con comorbidità, ricoverata il giorno 3/4/2020 in Pronto Soccorso, deceduta il 4/4/2020

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.