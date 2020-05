Genova – Un incidente stradale che ha visto coinvolte un’ambulanza e una moto si è verificato questo pomeriggio nel quartiere genovese della Foce.

Intorno alle 15.00, per cause ancora da verificare, una moto e un’ambulanza della Croce Bianca si sono scontrate all’incrocio tra via Diaz e via Brigate Partigiane.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Rovinato a terra, è stato soccorso e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Secondo quanto finora riferito, l’uomo, un 49enne, ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsi anche i tre militi che viaggiavano a bordo dell’ambulanza.

Alcune settimane fa un altro incidente aveva visto il coinvolgimento di un’ambulanza, questa volta nel quartiere di Marassi.

Un mezzo impegnato nel soccorso, dopo lo scontro con un’auto, si è ribaltato finendo su un fianco.

Per la donna soccorsa a bordo dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare.