Genova – La rottura di un tubo dell’ex Nicolay avvenuta questa mattina in piazza Corvetto, ha costretto Iren Acqua a sospendere l’erogazione idrica in alcune utenze della zona.

Le vie interessate alla sospensione della fornitura dell’acqua sono:

via Santi Giacomo e Filippo

via Serra

piazza Brignole

via Groppallo

via Palestro

via Assarotti

zone limitrofe

Iren, inoltre, informa che abbassamenti di pressione potrebbero verificarsi in via Palestro e in via Assarotti.

I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto in tempo brevi ma il ripristino della regolare erogazione idrica non arriverà prima del tardo pomeriggio.

In fase di riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei intorpidimenti dell’acqua che si risolveranno in breve tempo.