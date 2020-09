Genova – Un secondo centro di preghiera è stato chiuso dalla comunità islamica genovese a scopo preventivo.

L’aumento dei casi di infezione da Covid-19 che negli ultimi giorni ha interessato il centro storico del capoluogo ligure ha portato verso la restrizione.

Dopo la chiusura della moschea in Sottoripa, porte sbarrate per il centro di preghiera in vico del Fregoso.

Intanto, l’aumento dei contagi che si sta registrando nell’ultimo periodo e che ha visto solo nella giornata di ieri altri 158 nuovi positivi, sta preoccupando e non poco in previsione dell’autunno.

Attenzione elevatissima soprattutto per Genova e per La Spezia, da dove provengono i maggiori contagi.