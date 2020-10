Savona – Appello della Direzione Aziendale della Asl2 savonese, questo pomeriggio, per invitare i cittadini a non recarsi al pronto soccorso se non per urgenze gravi e non rimandabili.

In una nota diffusa dalla direzione, si legge: “A causa della crescente diffusione del Covid-19 tra la popolazione ma anche tra il personale ASL, la Direzione Aziendale fa appello al senso di responsabilità dei cittadini, peraltro già dimostrato in questi giorni, e raccomanda di recarsi al Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non rimandabili. Per le problematiche non urgenti rimangono a disposizione i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta”.