Genova – Ha portato a termine tre rapine in un solo giorno all’interno delle stazioni della metropolitana di Genova l’uomo di 28 anni arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato.

I fatti risalgono al 29 settembre scorso.

Il 28enne ha iniziato con la prima rapina, alle 6.30, avvenuta nella stazione metro di San Giorgio avvicinando un signore in attesa.

Con la scusa di chiedere l’elemosina, l’uomo si è avvicinato puntandogli un punteruolo di 20 centimetri e si è fatto consegnare il contenuto del portafogli.

Qualche ora più tardi, alle 9.30, alla stazione metro di Sarzano è avvenuta la seconda rapina sempre con lo stesso modus operandi.

Con la scusa di chiedere l’elemosina si è avvicinato alla sua vittima, al rifiuto della stessa e approfittando della sua distrazione, ha afferrato il cellulare e 50 euro che la donna teneva nella borsa a tracolla lasciata aperta.

Per guadagnarsi la fuga il ragazzo ha spintonato la vittima buttandola in terra.

La terza rapina si è consumata intorno alle 20.00, sempre nella stazione metro di piazza Sarazano.

Adottata anche qui la stessa strategia, ha strappato di mano il cellulare della vittima che non si è data per vinta e, dopo qualche spintone, è riuscita a recuperare il maltolto mettendo in fuga il rapinatore.

La sezione Investigativa del Commissariato Centro, si è immediatamente attivata per recuperare le immagini dei luoghi interessati dai fatti e, grazie alle denunce delle vittime nonché ai riconoscimenti delle stesse, è riuscita a identificare l’autore delle rapine a cui nella giornata di ieri è stata notificata la custodia cautelare in carcere.

Tuttavia le indagini proseguiranno per capire se lo stesso si è reso protagonista di altri furti perpetrati nel Centro storico.