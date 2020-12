Genova – Non si spengono le polemiche sull’abbattimento di alcuni alberi lungo il viale alberato di corso Galliera, nel quartiere di Marassi e San Fruttuoso.

Almeno cinque esemplari ultra centenari sono stati abbattuti senza preavviso da operai del Comune di Genova tra le proteste dei residenti.

Nei giorni scorsi Aster ha mostrato le foto di un tronco letteralmente cavo “a causa di una infezione” portata da un particolare fungo che corrode il legno del tronco ma i residenti ribattono che gli altri alberi non presentavano alcun segno di corrosione e sembravano perfettamente in salute.

Il timore è che i grossi alberi vengano abbattuti per “altri motivi” ed in primis la recente decisione del Comune di realizzare una pista ciclabile a ridosso dei posteggi “a lisca di pesce” presenti nella zona.

La presenza di alberi – secondo i timori dei residenti – causerebbe problemi di visuale ad automobilisti e ciclisti – e potrebbe essere la vera motivazione per il taglio degli enormi tronchi.

“Se gli alberi erano tutti malati ci sarà la documentazione che lo attesta – denunciano i residenti – e vogliamo che questa documentazione venga mostrata. Non ci basta la foto di uno dei cinque alberi per dimostrare che le piante erano malate. Chi ha autorizzato l’abbattimento lo avrà fatto con una motivazione e noi la vogliamo conoscere”.

I residenti della zona si dicono “stupiti” anche del silenzio delle associazioni ambientaliste che hanno assistito alla distruzione di alberi che hanno più di un secolo senza alcuna reazione.

“Eravamo convinti che difendere gli alberi fosse importante – spiegano – e invece tutto tace e sembra normale che piante storiche vengano abbattute senza un apparente motivo. Ci aspettavamo di più da chi dice di voler difendere la Natura”.

Il comitato che difende gli alberi di corso Galliera è convinto che gli abbattimenti non si fermeranno ai primi cinque alberi e chiede l’intervento del Municipio per garantire che la documentazione per l’abbattimento sia “completa e motivata” e minaccia denunce e di far verificare le reali condizioni degli alberi a esperti indipendenti.

“Esistono strumentazioni in grado di analizzare il tronco e di stabilire se l’albero è a rischio o meno – precisano i residenti – e macchine che possono anche dire se l’albero va potato in un certo modo per aumentarne la stabilità. Ci domandiamo se questi esami siano stati fatti o se ci si limita a un’osservazione”.

La popolazione residente ma anche le tante persone che ogni giorno percorrono corso Galliera si domandano come sia possibile che enormi alberi ultra centenari possano essere abbattuti senza clamore e senza reazione da parte di chi deve vigilare.

Piante maestose, che fanno parte del paesaggio circostante, dovrebbero essere protette anche da vincoli paesaggistici.

“Nessuno ha da dire nulla su quanto sta succedendo in tutta la città? – si domandano i componenti del comitato – Ovunque si tagliano alberi nel silenzio generale e poi si invoca la difesa dell’ambiente e la cura del territorio”.

Al comitato si domandano anche se i ciclisti e i sostenitori della pista ciclabile non vogliano sapere anche loro se esiste un qualche collegamento tra la tracciatura delle piste proprio in corso Galliera e l’abbattimento degli alberi.

“Immaginiamo che chi rivendica una scelta “green” lo faccia a 360° – spiegano al Comitato – e per questo chiediamo loro di unirsi alla nostra battaglia per sapere se davvero gli alberi erano malati e per arrestare altri abbattimenti che – ci dicono – sono in programma”.