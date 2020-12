Genova – Sono ancora gravi le condizioni della donna di 65 anni che ieri nel tardo pomeriggio è stata investita in via Voltri.

Intorno alle 18.30, per cause ancora in fase di accertamento, la donna è stata investita riportando diverse gravi lesioni.

Soccorsa dai sanitari del 118, la 65enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.