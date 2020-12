Genova – Entra in funzione questa mattina, in via lungomare Canepa e via Guido Rossa, il Tutor dotato di telecamere intelligenti in grado di sanzionare chi oltrepassa i limiti di velocità ma anche i cambi repentini di corsia. Durante le prove effettuate nelle scorse settimane le telecamere avrebbero evidenziato un numero impressionante di violazioni e le previsioni parlano di una autentica “pioggia” di multe.

A rendere ancora più complessa la situazione la presenza di diversi limiti di velocità, a seconda del tratto, che vanno dai 50 km/h ai 70 km/h.

Velocità da percorso cittadino mentre il tratto è stato progettato come sostituto dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dopo il crollo di ponte Morandi e quindi ha le caratteristiche di una autostrada.

L’entrata in funzione del nuovo Tutor non è stata accolta con favore dai genovesi che, da un lato chiedono sicurezza sulle strade ma dall’altro temono che l’introduzione di questo nuovo sistema rappresenti un eccesso per i limiti di velocità troppo bassi.

La strada era già presidiata da tempo dalla polizia locale che effettuava controlli costanti con telelaser e autovelox