Genova – Si intitola Rivoluzione il nuovo singolo di Tavo in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Un brano in cui l’artista racconta il suo personale punto di vista della “rivoluzione”, non più intesa come un importante cambiamento, spesso associato agli ideali storici, ma la capacità di resistere e rigenerarsi, soprattutto dopo il dolore.

A proposito del brano, Tavo spiega: “Ho visto combattere una delle più grandi battaglie a una persona a me molto cara. Mi sarei aspettato di vederla fragile, di doverle stare accanto per raccogliere i pezzi che avrebbe perso lungo la strada, per sorreggerla. Invece ho capito che lei stessa ‘era davanti a tutti quanti’. Mi sono sentito piccolo. In questa canzone, ho solo osservato, nella speranza, un giorno di avere parte di quel coraggio. Sono stato lo spettatore del più grande documentario e lettore del più grande libro sull’umanità e sul coraggio“.

Il brano è accompagnato dal videoclip, diretto da Lorenzo Chiesa, ispirato al mondo del teatro.

Le immagini raccontano Tavo protagonista della scena che invita a buttarsi senza avere paura di prendere decisioni scomode.

Durante il videoclip, la location teatrale si alterna a un paradiso naturale, richiamo simbolico della massima libertà esteriore e interiore.

Un altro brano sfornato da Tavo che ancora una volta conferma la sua caratura artistica e la sua importanza nella produzione musicale indipendente.