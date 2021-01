Savona – E’ stato sorpreso a spacciare in auto nel quartiere Mongrifone, a Savona, e in casa aveva 18mila euro in contanti l’uomo di 30 anni arrestato dagli della Guardia di Finanza di Savona.

I militari del Comando Provinciale, impegnati nel controllo del territorio per il rispetto delle norme anti Covid-19, hanno notato due uomini a bordo di un auto.

Avvicinatisi per il controllo, gli uomini delle Fiamme Gialle sono stati insospettiti dal nervosismo mostrato, visto che tra i due era appena avvenuta la cessione di 5 grammi di hashish.

Questo ha indotto i finanzieri a ulteriori verifiche.

Il controllo avvenuto a casa del pusher, residente con la madre, ha permessi di scoprire altre dosi di hashish pronte per lo spaccio, diversi bilancini di precisione e 18mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e frutto dello spaccio.

Nel garage, invece, l’uomo teneva la maggior parte dello stupefacente: 500 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina.

Per l’uomo è immediatamente scattato l’arresto per spaccio mentre per l’altro, trovato in possesso dello stupefacente appena acquistato, è partita la segnalazione alla Prefettura come consumatore.

L’arrestato è stato subito condotto presso la Casa Circondariale di Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.