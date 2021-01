Genova – Dopo piscina di Sampierdarena anche la piscina comunale di San Fruttuoso annuncia la chiusura delle attività per i problemi causati dall’emergenza covid e per il perdurare della chiusura delle attività di base.

L’annunciato disastro del settore sportivo e ricreazionale manifesta i primi “sintomi” di quella che potrebbe diventare una catastrofe a Genova e non solo

Nei giorni scorsi la Crociera Stadium di Sampierdarena aveva annunciato la chiusura completa a partire da febbraio e oggi, sui social, è apparsa una comunicazione dell’associazione che gestisce l’impianto di via D’Albertis che spiega che l’attività effettuata sino ad oggi per consentire gli allenamenti sportivi di molti gruppi sportivi, non potrà più essere effettuata.

E’ stato chiarito, però, che non si tratta di una chiusura definitiva poiché, nella stessa comunicazione, l’associazione precisa che sarà possibile recuperare le lezioni e gli abbonamenti non appena le condizioni lo consentiranno.