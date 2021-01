Genova – E’ stata sospesa senza stipendio la professoressa del liceo Pertini che esultò per la morte della presidente della regione Calabria Jole Santelli.

La professoressa, lo scorso 15 ottobre, aveva condiviso un post su Facebook in cui si diceva felice della morte della Santelli scrivendo “Evviva!una mafiosa in meno!”.

Il procedimento disciplinare avviato dall’Ufficio scolastico per la Liguria, terminato nel dicembre scorso, ha visto la sospensione della professoressa per i prossimi sei mesi, periodo nel quale non percepirà nemmeno lo stipendio.

Subito dopo la condivisione del post, le numerose reazioni avevano spinto il preside del liceo Pertini ad attuare provvedimenti disciplinari nei confronti della professoressa.

L’insegnante al momento risulta indagata per diffamazione aggravata dopo una querela presentata dalle sorelle della Santelli