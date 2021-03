Fontanegli (Genova) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato questa mattina a un bambino di 9 anni, finito in una scarpata.

L’incidente si è verificato lungo il sentiero dell’Eremita, in località Fontanegli.

Il bambino è finito nella scarpata che costeggia il sentiero ed è stato recuperato dall’accompagnatore che era con lui.

Viste le difficoltà a camminare che ha continuato a lamentare il bambino, è partita la chiamata di soccorso.

Grazie a un’applicazione di messaggistica i Vigili del Fuoco sono riusciti a identificare la posizione esatta in cui il bambino e il suo accompagnatore si trovavano e si sono attivati per raggiungerli e trasferire il piccolo in ospedale per le cure del caso.