Genova – Dal prossimo 26 aprile i ristornai delle regioni in fascia di rischio gialla potranno tornare ad aprire a cena se saranno dotati di spazi aperti.

Sarebbe l’indicazione arrivata dalla Cabina di Regia che, come consuetudine per il fine settimana, ha dato indicazioni circa l’andamento epidemiologico del Covid-19.

Nonostante il provvedimento in vigore fino al prossimo 30 aprile che, di fatto, cancella le zone gialle, nello stesso è contenuta una indicazione inerente alle riaperture in cui viene spiegato che, in caso di significativi cali nel numero dei contagi, è possibile allentare le misure di contenimento.

Bisognerà tuttavia attendere venerdì prossimo, il 23 aprile, per stabilire quali saranno le regioni che potranno entrare nella fascia di rischio “giallo rafforzato” e la successiva ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sarà in vigore dal 26 aprile.

Secondo le prime informazioni, la riapertura potrebbe essere estesa a spettacoli ed eventi, all’aperto e al chiuso, anche se nell’ultimo caso il numero di partecipanti sarà limitato.

Bar e ristoranti riaperti da aprile solo per quelle attività che hanno tavoli all’aperto, palestre e piscine dovranno invece aspettare ancora.

Si ipotizza un’apertura ai primi di giugno per le palestre mentre le attività in vasca potrebbero riprendere a metà del mese prossimo.

Per quanto riguarda il coprifuoco, ancora non sarebbe stata decisa la revoca dell’orario finora stabilito delle 22, ma si attendono ulteriori disposizioni.