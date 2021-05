Cairo Montenotte – E’ stato identificato l’autore del botto del 1 maggio che aveva provocato grande allarme nella cittadina del savonese.

I militari della locale stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per i reati di procurato allarme presso l’autorità, accensione ed esplosioni pericolose e detenzione abusiva di precursori di esplosivi, A.G. 29enne originario di Torino, residente a Savona, soggetto già noto per pregressi precedenti di polizia.

Il giovane è stato identificato quale autore dell’esplosione di un grosso petardo avvenuta nel pomeriggio dell’1/05/2021 alle ore 15:00 circa, via Buffa, nelle adiacenze dei locali della parrocchia di San Lorenzo. La detonazione era stata udita in tutta la città, determinando allarme tra la popolazione residente e la distruzione di alcuni contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti domestici. A seguito del forte boato e del lampo che ne è scaturito, sul posto sono intervenuti i VV.F. del Distaccamento di Cairo Montenotte ed i militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte oltre ai militari della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare il responsabile.

Fortunatamente in quella occasione nessuno rimase ferito ed i danni contenuti.

Nei giorni scorsi la svolta, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato il giovane consentendone il riconoscimento.

Nel corso della successiva perquisizione effettuata presso la residenza dell’A.G. sono stati rinvenuti di un artifizio pirotecnico cat. F4 non di libero commercio e per il quale è necessario un patentino, tre involucri con miccia di petardo “megatron”, altri petardi, circa 400 gr polvere di alluminio e circa 200 gr. di zolfo, sostanze comunemente utilizzate per la produzione e l’arricchimento della “polvere nera”. Nel medesimo contesto sono stati rinvenuti e sequestrati 0,8 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish motivo per il quale l’A.G. è stato, altresì, segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti.

A conclusione delle attività l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Savona