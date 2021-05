Imperia – Era stato il primo ad arrivare nelle zone colpite dal Terremoto dell’Aquila contribuendo a salvare molte vite e dopo il crollo della Torre Piloti nel Porto di Genova aveva prestato servizio per cercare tra le macerie.

Oggi è morto Lucky, cane soccorritore dei Vigili del Fuoco di Imperia. I pompieri lo salutano con una lacrima come un loro “collega a 4 zampe”.

Lucky aveva 14 anni e faceva parte del Nucleo Cinofili Liguria in particolare era il cane del Coordinatore del Nucleo il collega CR Rocco Tuffarelli del Comando di Imperia .

In prima linea durante le prime fasi concitate dell’emergenza del terremoto che ha distrutto l’Aquila, Lucky era stato uno dei primi ad arrivare e lavorare.

Anche durante il Crollo del Molo Giano (Torre Piloti ) nel 2013 non si tirarono indietro e lavorando in coppia affiatatissima e molto professionale, Lucky insieme a Rocco, hanno cercato di fare il possibile per essere di aiuto e salvare vite umane.