Genova – E’ attivo da oggi l’accordo tra Piemonte e Liguria per le vaccinazioni dei cittadini delle due regioni che trascorreranno almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori.

Le piattaforme informatiche delle due regioni permetteranno quindi la prenotazione per la somministrazione della seconda dose nel luogo di villeggiatura prescelta.

Sempre da oggi saranno operative le raccomandazioni di Alisa per consentire l’accesso nelle strutture ospedaliere, in sicurezza, ai visitatori muniti di Green Pass.

A proposito, il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato: “Credo siano due segnali importanti di ripartenza, per garantire da un lato la prosecuzione della campagna vaccinale, unico strumento per sconfiggere definitivamente il Covid e, dall’altro, ai pazienti ricoverati di aver vicino i propri affetti. La reciprocità vaccinale con il Piemonte si prolungherà per tutto il periodo estivo fino all’inizio delle scuole e vedrà coinvolti 11 hub vaccinali in tutta la Liguria di cui 6 in Asl1, 2 in Asl2 e 1 in Asl3, Asl4 e Asl5.