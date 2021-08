Sestri Levante – Sono gravvissime le condizioni del motociclista coinvolto questa mattina in un terribile incidente stradale avvenuto sul passo del Bracco, nell’entroterra di Sestri Levante.

Per cause ancora da accertare un’auto e la moto condotta dal centauro si sono scontrate e il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è precipitato in una scarpata vicino alla strada.

Nell’impatto, fortissimo, ha riportato gravi ferite ed è stato recuperato dai vigili del Fuoco di Chiavari che lo hanno anche affidato all’elicottero Drago per il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

In corso gli accrtamenti per ricostrure l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.