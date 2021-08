Genova – Sta per compiere un anno la perdita d’acqua presente in passeggiata Anita Garibaldi, una delle mete turistiche più apprezzate della città. Il record negativo sta per essere raggiunto e le segnalazioni dei cittadini a chi dovrebbe provvedere sembra non ottengano alcun risultato.

La mattonata della passeggiata è costantemente ricoperta da uno strato d’acqua e ormai cresce anche una sorta di “muschio” che la rende scivolosa e pericolosa e le cadute ormai sono tutt’altro che rare.

“Decisamente un bel biglietto da visita per i turisti – ironizzano i segnalatori – Chi è venuto lo scorso anno può ritrovare la perdita esattamente nello stesso punto e nello stesso stato. E dire che pochi metri più avanti hanno rivoltato il manto stradale per un tubo”.

La perdita potrebbe essere di un privato, nelle vicinanze c’è anche un noto locale, ma i segnalatori si domandano se il Comune, responsabile della sicurezza dei Cittadini, non possa intervenire a risolvere per poi rivalersi sui proprietari dell’impianto.

“Si scivola e non è solo un problema estetico – spiegano i segnalatori – e comunque ci si aspetterebbe che un amministratore attento si preoccupi di mantenere una delle passeggiate più amate dai genovesi e non, in condizioni accettabili”.

