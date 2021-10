Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della subacquea milanese di 58 anni che ieri è stata coinvolta in un incidente durante un’immersione a Noli, nel savonese.

La donna si è sentita male mentre era in mare ad una profondità di circa 10 metri ed è stata soccorsa dai suoi compagni di immersione e dagli istruttori del diving.

Portata velocemente a riva, la donna sub è stata intubata dal personale del 118 Liguria arrivato sul posto con l’elicottero Grifo.

La paziente è stata stabilizzata e poi trasferita con la massima urgenza ed in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino di Genova dove ha subito un trattamento in camera iperbarica.

Indagini ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se sia stato causato da un malfunzionamento all’attrezzatura o ad un malore e, ancora, se vi siano responsabilità.