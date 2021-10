Genova – E’ di 74 nuovi contagi e un decesso il bilancio emerso dal consueto bollettino di Regione Liguria riferito alle ultime 24 ore.

Il dato più preoccupante arriva dall’Asl1 Imperiese dove nel corso dell’ultima giornata sono stati 42 i nuovi contagi.

I nuovi positivi al Covid-19 sono stati riscontrati a fronte di 3.234 tamponi molecolari processati, a cui vanno aggiunti 16.534 test antigenici rapidi.

Lieve incremento dei ricoveri, uno in più rispetto a ieri, negli ospedali della Liguria per un totale di 73 persone ospedalizzate, di cui 10 in Terapia Intensiva.

Anche oggi si deve registrare un decesso, si tratta di un uomo di 67 anni deceduto all’ospedale San Paolo di Savona.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia.

– IMPERIA (Asl 1): 42

– SAVONA (Asl 2): 8

– GENOVA (Asl 3): 11