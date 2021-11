Genova – Nuova allerta meteo gialla per temporali in Liguria dalle 6 alle ore 18 di mercoledì 3 novembre.

A diramarla la Protezione Civile regionale su previsioni Arpal per zone B, C ed E. (Da Spotorno fino al confine con la Toscana comprese Valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto).

Il passaggio di una nuova perturbazione determinerà piogge diffuse di intensità moderata su BCE, con cumulate fino a elevate su C, significative su BE.

Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e/o organizzati su BCE, bassa probabilità su AD. Esaurimento dei fenomeni in serata a partire da Ponente.

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati da SudEst su C al mattino, localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su B. Mare molto mosso su BC.