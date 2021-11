Genova – E’ stato fermato mentre rubata all’interno di un’auto in sosta in via dei Mille il 27enne arrestato ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

Un assistente capo della polizia ha notato l’uomo mentre stava andando a prendere servizio alla caserma di Sturla.

Vedendolo aggirarsi con fare sospetto e riconoscendolo per i suoi precedenti, l’agente ha deciso di parcheggiare l’auto e di osservarlo meglio.

Questo ha permesso al poliziotto di vedere il ladro cercare di aprire alcune auto in sosta per poi entrare nell’abitacolo di una di queste.

A quel punto l’assistente ha chiamato i colleghi consentendo loro di fermare il ladro che, nel frattempo, aveva rubato dall’auto una banconota da 10 euro e alcuni effetti personali.

Il 27enne, con svariati precedenti penali per furti e spaccio e da poco uscito dal carcere, è stato trasferito nel carcere di Marassi dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.