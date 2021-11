Genova – Un presidio di protesta, mercoledì 1 dicembre, alle 18, davanti alla sede di Leonardo, a Sestri Ponente, per chiedere garanzie occupazionali per i dipendenti del settore Mense.

Leonardo annuncia sviluppo e investimenti sulla Cyber Security, addirittura assunzioni, e lo spostamento di quel comparto a Sampierdarena, in zona Fiumara, è ormai un dato di fatto che si concretizzerà a breve.

I sindacati denunciano che lo spostamento di circa 400 persone dal sito di Sestri Ponente, impatterà negativamente sull’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori della mensa. Se per la Cyber si parla di sviluppo e di investimenti, questo spostamento non dovrà causare perdita di occupazione e quindi di reddito per il personale in appalto che già oggi vive per lo più con stipendi part time. Se c’è sviluppo e investimento sul comparto Cyber si investa anche sulla mensa e non si lasci nessuno indietro. Non resteremo a guardare: Leonardo ha anche una responsabilità sociale verso lavoratori in appalto da cui non può esimersi. Non accetteremo che si perda nemmeno un’ora di lavoro sull’appalto della mensa.