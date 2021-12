Savona – Autostrada A6 Savona – Torino riaperta, questo pomeriggio, dopo la chiusura per un emergenza segnalata da uno dei sensori che mantiene sotto controllo alcuni viadotti.

E proprio il viadotto Bormida di Mallare Nord ha segnalato una anomalia che ha fatto scattare la chiusura precauzionale e una serie di verifiche che non hanno dato esito.

Tutti i parametri sono tornati alla normalità e i tecnici hanno quindi dato il via libera alla riapertura del viadotto al traffico diretto verso Torino.

Il tratto Altare – Millesimo sull’autostrada A6 Savona – Torino è stato riaperto al traffico.

Da una prima analisi effettuata le variazioni rilevate questa mattina che hanno attivato il protocollo potrebbero essere dovute ad anomale vibrazioni causate dal transito di un mezzo di massa superiore a quella consentita che potrebbe aver fatto scattare gli alert dei sensori.

Non appena verranno completate le ultime verifiche e spostati i mezzi necessari per eseguirle, verrà riaperta al traffico anche la seconda corsia.