Genova – Folla incantata e bambini con il naso all’insù, questo pomeriggio, in via Tortosa, nel cuore di Marassi, per il passaggio del Carillon Vivente con la sua ballerina che danza in punta di piedi sul pianoforte che sembra scivolare sulla strada.

Grande successo per la festa di Natale organizzata dal Civ Nel Cuore di Marassi in via Tortosa, con truccabimbi, pupazzi a grandezza naturale degli eroi dei cartoon, musica e bancarelle.

La festa è iniziata sabato con i personaggi che incontravano i bambini, la Casa di Babbo Natale per incontrare il celebre personaggio natalizio e consegnare la preziosa letterina e questo pomeriggio si è aggiunta la visita del Carillon Vivente che sta girando per la città per una serie di eventi.

Tra luci di Natale e musica romantica, il pianoforte bianco, illuminato e semovente, ha trasportato la ballerina consentendole di esibirsi ad una altezza tale da poter essere ammirata da tutti.

Uno spettacolo nello spettacolo che ha entusiasmato grandi e piccini.

A “rovinare” la festa solo le condizioni dei vicini Giardini Pubblici di piazza Galileo Ferraris dove i bambini giocavano tra le foglie secche e la spazzatura rimasta dal mercato settimanale e che nessuno si premura di rimuovere.

Le lamentele dei genitori dei bambini per il servizio Amiu e per la manutenzione dei luoghi sono sempre più frequenti

Leggi la notizia qui: