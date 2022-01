Genova – Vaccinazione obbligatoria contro il covid per chi ha superato i 50 anni. La decisione è stata presa dal Governo centrale che però sposta in avanti di 10 anni il limite per l’obbligo rispetto alle proposte iniziali.

Chiunque abbia più di 50 anni dovrà necessariamente sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus e se verrà trovato al lavoro senza green pass che certifica l’avvenuta vaccinazione, dovrà pagare multe sino a 1.500 euro.

Più modesta e quasi “simbolica” la multa per i No Vax che invece non lavorano e che potranno pagare la “versione ridotta” da 100 euro.

Una “concessione” contestatissima in quanto costituirebbe, per alcuni osservatori, una “scappatoia” per i No Vax più irriducibili.

L’Italia è il primo Paese europeo ad introdurre l’obbligo vaccinale e anche se molti Paesi potrebbero seguire – come già fatto con molti altri provvedimenti inizialmente criticati e poi introdotti senza riserve – le polemiche sono già roventi.

Chi è favorevole vorrebbe che l’età dell’obbligo scattasse con la maggiore età e chi è contrario continua ad attaccare il Governo domandandosi il perché di una norma “parziale”.

Di certo cade uno dei capisaldi del pensiero “No Vax” ovvero che il vaccino non è obbligatorio perché non sarebbe possibile, legalmente, farlo.

Ora che l’obbligo viene introdotto dovrà essere risolto anche il “dubbio” (altro caposaldo del No Vax pensiero) sul consenso informato.

In teoria non potrebbe più essere proposto alle persone obbligate per legge alla vaccinazione ma la differenza di trattamento tra “obbligati” e “liberi” rischia di aprire vertenze legali e ricorsi a raffica nel caso di eventi avversi.

Di certo, appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scatterà l’obbligo del vaccino per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno.

Esenzioni solo per chi potrà dimostrare con certificazioni mediche (verificabili) di avere condizioni di salute che non consentono la vaccinazione mentre chi guarisce dal coronavirus dovrà vaccinarsi dopo 6 mesi.