Calice Ligure – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del biker tedesco per un biker tedesco di 40 anni caduto rovinosamente ieri lungo il sentiero del Pino Morto mentre era in sella alla sua mountain bike.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria dopo l’allarme lanciato dallo stesso biker.

L’uomo ha allertato i soccorsi (sul posto anche i vigili del fuoco e la locale Croce Verde) e una volta stabilizzato è stato affidato al personale di Grifo, l’elisoccorso del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo con alcune fratture.