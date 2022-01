Genova – Due delfini che “giocano” nelle acque del porto, nella luce dell’alba. Li hanno avvistati alcuni lavoratori nei pressi della Lanterna e lo scatto, diffuso sui social, è subito diventato virale.

I delfini “metropolitani” non sono una novità e gli esperti dell’Acquario di Genova li studiano da tempo per le loro “strane” abitudini.

Restano vicino al Porto, spesso seguono le imbarcazioni, e non si spostano molto dalla zona scelta per vivere e riprodursi.

La presenza dei delfini nella zona portuale e pre-portuale non è quindi una novità ma le immagini che testimoniano questa curiosa situazione sono sempre emozionanti.