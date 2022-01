Finale Ligure – Erano arrivati da Nizza, in Francia, con due furgoni, per rubare tombini, grate e materiale ferroso dall’ex stabilimento della Piaggio.

Quattro cittadini francesi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Finale Ligure dopo essere stati sorpresi all’interno dello stabilimento, in procinto di scappare cn la refurtiva.

I quattro malviventi avevano forzato la serratura di ingresso dello stabilimento ed avevano già caricato sui furgoni materiale ferroso da rivendere per un controvalore di oltre 5mila euro.

I ladri si sono accaniti contro porte, portoni, grate e cancellate e le hanno caricate sui mezzi.

All’arrivo dei carabinieri non è rimasto altro che arrendersi e farsi ammanettare.

Verranno processati per direttissima al Tribunale di Savona.