Casella – Quest’oggi i Vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Casella, in via Stabbio, per l’incendio di una baracca utilizzata come ricovero dell’adiacente ristorante.

Il proprietario aveva accesso la stufa e si era poi allontanato.

Il surriscaldamento potrebbe essere all’origine dell’incendio.

I Vigili del fuoco sono solo riusciti a limitare l’incendio alla baracca, evitando il propagarsi al vicino bosco ed a una legnaia.