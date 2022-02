Genova – Ha deciso di andare a fare fuoristrada sulla spiaggia di Sturla ma è rimasto bloccato sul bagnasciuga ed ha dovuto chiamare i vigili del Fuoco per recuperare il grosso Suv che stava per essere portato via dalla marea.

Brutta avventura per un fuoristradista che evidentemente conosce poco il codice della Strada e che ha poco rispetto della Natura.

Questa mattina presto, un pescatore, nel raggiungere la spiaggia di Sturla, ha deciso di parcheggiare la propria auto sull’arenile.

Al salire della marea si è trovato con il mezzo bloccato. A recuperare l’auto con un verricello hanno provveduto i Vigili del Fuoco.

Si ricorda che è vietato occupare la battigia con mezzi a motore e la scelta di arrivare con l’auto direttamente vicino al mare costerà all’autore una pesante sanzione e, probabilmente, una denuncia.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano sulla spiaggia di Sturla e i residenti della zona chiedono da tempo maggiori controlli e che vengano chiusi gli accessi alla spiaggia con i mezzi necessari a impedire il passaggio.

In caso di bisogno le società sportive della zona potrebbero essere dotate delle chiavi per aprire i varchi.