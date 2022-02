La Spezia – La rottura di un tubo dell’acqua ha causato l’allagamento del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 febbraio.

A rompersi è stato un tubo di adduzione dell’acqua calda che ha causato l’allagamento delle due sale del reparto di Ostetricia e Ginecologia del secondo piano del blocco operatorio.

L’infiltrazione dell’acqua ha interessato anche la sala operatoria del primo piano.

Le squadre di pulizia sono prontamente intervenute per la bonifica degli ambienti, ritornati accessibili già nel corso della notte.

Per ragioni di sicurezza e tutela delle pazienti e degli operatori, si è comunque deciso, in accordo con la direzione di presidio e il direttore della struttura, di trasferire temporaneamente le sale, operatoria e parto, in quelle destinate alla chirurgia specialistica del primo piano.

Stamattina, individuato il guasto, il tubo è stato riparato e si prevede che entro le prossime 24/48 le due sale saranno restituite a Ginecologia.

Non si è registrata alcuna criticità nella gestione del reparto poiché il guasto non ha comportato ripercussioni per le pazienti ricoverate né per le attività chirurgiche programmate.