Genova – Anche la Liguria sarà rappresentata da diversi espositori all’edizione Apimell 2022 che si terrà dal 4 al 6 marzo nei padiglioni di Le Mose di Piacenza Expo dove l’avvicinarsi della stagione primaverile riporta tre storiche rassegne fieristiche dedicate al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane: Apimell, Seminat e Buon Vivere.

Apimell, giunta alla sua 38esima edizione è la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa.

Un evento fieristico animato da professionisti del settore, ma ovviamente aperto e dedicato anche al grande pubblico, che per questa edizione vedrà la partecipazione di 122 espositori diretti provenienti anche da Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia Slovenia, Spagna, Turchia e Regno Unito.

Il settore apistico italiano – che conta 1,4 milioni di alveari (quarto Paese europeo dopo Spagna, Romania e Polonia), circa 50.000 apicoltori e una produzione annua intorno alle 25.000 tonnellate – è reduce da alcune annate difficili. Proprio per questo è stato messo al centro di recenti bandi regionali, nazionali ed europei (tra cui quello del Ministero delle Politiche Agricole per il Piano Apistico Nazionale) che prevedono sostegni, contributi e azioni per l’insediamento di nuove imprese in aree rurali, assistenza tecnica per le aziende, corsi di formazione, acquisto di presidi sanitari. I nuovi investimenti e le dinamiche di sviluppo dell’apicoltura di qualità passano allora inevitabilmente per Apimell, una vetrina prestigiosa e completa per conoscere tutte le tecnologie, attrezzature e tutti i servizi legati alla produzione del miele e dei suoi derivati.

Con un vantaggio in più: una mostra mercato dove acquistare direttamente dalle principali case produttrici le migliori soluzioni per l’attività apistica.

Anche quest’anno Apimell sarà arricchita da qualificati convegni tematici organizzati in collaborazione con le principali associazioni nazionali di categoria e che tratteranno gli argomenti “più caldi” della nuova stagione di produzione che sta iniziando proprio in questi giorni.

Insieme ad Apimell 2022, a Piacenza Expò si terrò Seminat. la mostra-mercato dedicata agli amanti del giardinaggio, del florivivaismo e dell’orticoltura.

I visitatori potranno trovare piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e strumenti da lavoro per orti e giardini e tutte le principali e più importanti novità del florovivaismo, proprio alla vigilia della nuova “stagione verde”.

Seminat 2022, che sarà animato da una trentina di espositori, sarà arricchito da una serie di seminari tematici e da corsi di tecnica giardiniera e di manutenzione del frutteto; lezioni teorico-pratiche gratuite, incentrate su un approccio informativo e introduttivo, per apprendere le nozioni base della potatura, conoscere le tecniche di taleaggio e riscoprire frutti ed essenze antiche ormai dimenticate.

In contemporanea con Seminat ed Apimell si svolgerà anche quest’anno Buon Vivere (14a

edizione), mostra-mercato dei prodotti tipici di qualità con la partecipazione di 60 espositori provenienti, oltre che dall’Emilia Romagna, anche da Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

La scelta di integrare le manifestazioni è motivata dalla volontà di offrire al pubblico un percorso completo incentrato sulla qualità del buon vivere.

Caratterizzato dall’obiettivo di consentire nuove e gustose conoscenze, di ampliare i mercati di riferimento e promuovere le produzioni della tradizione enogastronomica italiana, BuonVivere si configura come un percorso che si pone come “mission” la valorizzazione, diffusione e promozione delle culture che animano le terre del nostro paese.

Laddove terre sta a significare quei mille prodotti agroalimentari, tipici locali, “cavati” dalla terra e trasformati in cibi e piatti che meritano di essere conosciuti da tutti.