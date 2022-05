Quattro nuove vittime del coronavirus e 1.095 nuovi contagi in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino diffuso dalla Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Le vittime risalgono ai giorni precedenti ma preoccupa il decesso di una donna di 63 anni all’ospedale di Albenga, nel savonese.

In leggero calo, percentualmente, il numero dei nuovi casi di contagio (1.095) scoperti con 1.838 test molecolari e 7.229 test rapidi su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone (1 test positivo ogni 8 effettuati).

Ancora in leggero calo anche il numero delle persone ricoverate in ospedale per Covid (239) e dei casi gravi e gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva (11).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 175

SAVONA (Asl 2): 114

GENOVA Asl 3: 525

Chiavari e Tigullio Asl 4: 103

LA SPEZIA (Asl 5): 178

Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi il 17 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2451583 1838 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3036622 7229 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 442493 1095 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12028 -526

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1526 LA SPEZIA 1883 IMPERIA 1614 GENOVA 6369 Residenti fuori Regione/Estero 255 altro/in fase di verifica 381 TOTALE 12028

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 239 11 -2 ASL1 34 2 -1 ASL2 31 0 -1 San Martino 46 5 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 41 1 0 Ospedale Gaslini 4 0 2 ASL3 globale 24 0 0 ASL 3 Villa Scassi 24 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 23 1 5 ASL4 Sestri Levante 17 0 2 ASL4 Lavagna 6 1 3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 36 2 -7 ASL5 Sarzana 30 0 -7 ASL5 Spezia 6 2 0

Isolamento domiciliare 11165 -504 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 425158 1617 Deceduti * 5307 4

