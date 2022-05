Genova – Grave incidente in via Buffa a Voltri dove un’auto ed uno scooter si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire.

Ad avere la peggio il centauro che è finito rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe in pericolo.

Accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell’incidente e su eventuali responsabilità.

notizia in aggiornamento