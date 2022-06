Genova – La presenza di animali sulla carreggiata dell’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Genova Nervi e Genova Est sta causando forti rallentamenti e coda, in direzione Genova.

Sul posto stanno intervenendo mezzi di soccorso e della polizia stradale.

Oltre ai cantieri, che già causano pesanti disagi sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, con code tra Voltri e Masone, anche la presenza di animali in autostrada causa ritardi e pericolo agli spostamenti dei pendolari, di chi viaggia per turismo e dei trasportatori

A segnalare l’emergenza il sito di Autostrade per l’Italia.

notizia in aggiornamento