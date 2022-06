Serra Riccò – Dovrebbero iniziare intorno alle ore 10, questa mattina, le operazioni di rimozione e disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata il 15 giugno scorso in una aiuola dei giardini in località Castagna, nel comune di Serra Riccò (leggi qui).

Molte strade della zona resteranno chiuse per motivi di sicurezza e per consentire agli uomini dell’esercito di operare tranquillamente e senza pericoli per i passanti.

Durante tutte le operazioni di disinnesco resteranno chiuse le strade in zona “Castagna”, sia la Strada provinciale 3 ce la strada interna.

Le strade verranno riaperte solo quando la zona sarà totalmente in sicurezza e gli artificieri avranno rimosso l’ordigno.

Non dovrebbe essere necessario, invece, evacuare le persone residenti anche se ovviamente non si potrà uscire di casa o camminare lungo le strade interdette alla circolazione dei veicoli.