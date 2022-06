Genova – Massima attenzione per chi percorre via Cadorna e gli incroci di Brignole a causa della presenza di cinghiali.

Nuovo allarme cittadino per la presenza di animali liberi sulle strade, in zona di particolare intensità di traffico e con il grave rischio di incidenti.

La segnalazione arriva dal canale Telegram del Comune, nato proprio per segnalare le emergenze in città.

Ancora una volta un gruppo di cinghiali causa allarme e pericoloso sulle strade della città

notizia in aggiornamento